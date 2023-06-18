Москва, 18 июня, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Прокуратура Москвы опубликовала видео с ДТП на внутренней стороне МКАД, где автомобиль столкнулся с тремя лосями.

(сс) VirtKitty Лоси у дороги

Инцидент произошел в ночь на 18 июня. В департаменте транспорта Москвы ранее заявили, что авария с участием легкового автомобиля и троих лосей произошла на внутренней стороне 32-го километра Московской кольцевой автодороги (МКАД).

Позже выяснилось, что в результате происшествия два лося погибли на месте. Водитель автомобиля не пострадал. Транспортное средство получило серьезные повреждения.

Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы поставила на контроль вопрос возмещения ущерба, причиненного окружающей среде из-за гибели животных.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3813964" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Появились кадры ДТП с легковым автомобилем и тремя лосями на МКАД

Как сообщало ИА Регнум, в Нижегородской области 9 июня в результате столкновения автомобиля с лосем погибли двое взрослых, ещё двое детей получили ранения. По данным МЧС, столкновении произошло недалеко от села Большое Карпово в Уренском районе. От столкновения с лосем легковой автомобиль получил сильные механические повреждения, люди внутри оказались зажаты.