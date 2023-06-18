Санкт-Петербург, 18 июня, 2023, 11:08 — ИА Регнум. Гитарист Сергей Колчин, игравший в группах «Земляне» и «Лицей» скончался на 46-м году жизни. Об этом 18 июня сообщили в соцсетях его коллеги и друзья, включая бывшего солиста и лидера группы «Земляне» Сергея Скачкова.

Кадр из видео: «Проект «Акустика» Андрей Храмов и Сергей Колчин — Красный конь " Гитарист Сергей Колчин

«Ушёл из жизни гитарист Сергей Колчин (45 лет). Проработали вместе 5 лет (2012-2018). Земля тебе пухом», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Причины ухода из жизни музыканта, а также дата и место прощания с ним не уточняются.

Сергей Колчин играл в популярной советской и российской группе «Земляне», созданной ещё в 1980-х годах, в период с 2012-го по 2017-й год. Кроме того, гитарист участвовал в разных проектах Скачкова, играл в группе «Лицей» и некоторых других музыкальных коллективах.