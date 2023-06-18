Москва, 18 июня, 2023, 11:07 — ИА Регнум. Российские лётчики группировки войск «Центр» нанесли ракетные удары по восьми позициям ВСУ на краснолиманском направлении, заявил 18 июня начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС России

«Штурмовой и армейской авиацией группировки войск нанесены ракетные удары по восьми районам сосредоточения живой силы и огневых средств поражения украинских войск», — сообщил Савчук.

Также, по его данным, артиллеристы «Центра» атаковали два района скопления техники ВСУ, уничтожили два расчёта миномёта калибра 120 мм, автомобиль подвоза боеприпасов.

В районе Серебрянского лесничества военные группировки пресекли перемещение 67 механизированной бригады.

«В результате нанесения удара армейской авиации и артиллерии российской группировки уничтожена БМП, противник понёс потери среди личного состава», — отметил военнослужащий.

18 июня лётчики группировки «Запад» разбомбили восемь позиций ВСУ на купянском направлении. В атаке участвовали экипажи ударных вертолётов Ка-52 и Ми-28 и штурмовики Су-25.

17 июня лётчики группировки «Южная» нанесли ракетно-бомбовые удары по опорным пунктам и скоплениям вооружения ВСУ на соледаро-артёмовском, александро-калиновском и авдеевском направлениях.