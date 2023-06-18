Мелитополь, 18 июня, 2023, 10:44 — ИА Регнум. Украинские войска утром 18 июня предприняли новые попытки атак на запорожском направлении. Об этом 18 июня сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Утром украинские боевики снова пустили дым для маскировки передвижения войск и под прикрытием артиллерии пошли вперед на ореховском направлении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ВСУ после ночного затишья возобновили атаки на том же рубеже под Работино, и уточняется, что украинские войска экономят военную технику после больших потерь и теперь кидают в атаки только пехоту.

Также указывается, что российские войска успешно отражают новые попытки украинского контрнаступления.

Как сообщало ИА Регнум, ранее обозреватель американской газеты Wall Street Journal Мэтью Люксмур написал, что, по его мнению, ВС России нанесли удары по колоннам ВСУ с поставленным коллективным Западом оружием, используя своё превосходство в воздухе и артиллерии. Он добавил, что в результате этого российские военные уничтожили часть современного вооружения, поставленного Западом Киеву.

Эксперт добавил, что ВСУ даже пришлось приостановить наступательные действия после неоднозначных результатов первых попыток атак на российские оборонительные позиции.