Москва, 18 июня, 2023, 10:44 — ИА Регнум. Российские лётчики в ходе спецоперации нанесли восемь ударов по позициям ВСУ на купянском направлении, сообщил 18 июня начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

Позиции ВСУ атаковали экипажи штурмовиков Су-25 и ударных вертолётов Ка-52 и Ми-28.

Российские лётчики нанесли восемь ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны.

Также на купянском направлении в районе села Староверовки ракетные войска «Запада» атаковали позиции ВСУ, используя реактивную систему залпового огня «Торнадо-С», командовал лейтенант Пётр Швыдких. Удар нанесли также по 14-й мотопехотной бригаде, отметил Зыбинский.

Кроме того, российские военные уничтожили украинскую ДРГ и сорвали три попытки ротации ВСУ на передовых позициях в районе Берестового и Стельмаховки. Атаковал «Запад» и позиции ВСУ в районе села Кисловка огнём миномётов «Сани» и танков Т-72Б3.

«Общие потери составили: до взвода живой силы, один БТР и грузовой автомобиль», — сообщил Зыбинский.

По данным российских военкоров, в ходе СВО бойцы морской пехоты ВС РФ захватили в плен в районе Макаровки боевиков 35-й бригады морской пехоты ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, в зоне СВО российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ, используя дрон-камикадзе самолётного типа «Привет-82».

17 июня в Запорожской области ВКС разбомбили украинские позиции в районе города Орехова. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал этот удар упреждающим.