Лас-Вегас, Италия, 18 июня, 2023, 10:31 — ИА Регнум. Американский боец смешанного стиля (ММА) Джаред Каннонье победил представителя Италии Марвин Веттори на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Вегас 75.

Louis Grasse/Global Look Press Джаред Каннонье

По итогам всех пяти заявленных раундов судьи единогласным решением отдали победу американскому спортсмену.

Эта победа стал 17-й для Каннонье в ММА (12 — досрочно) и второй подряд при шести проигранных поединках. Для Веттори это поражение стало седьмым при 19 выигранных боях (десть — досрочно).

Как сообщало ИА Регнум, 11 июня боец из Бразилии Чарльз Оливейра досрочно одержал верх над ирано-американским спортсменом Бенеилом Дариушем. Бразилец нокаутировал своего оппонента уже в первом раунде. Эта победа стала для бразильца 34-й в ММА при девяти поражениях.