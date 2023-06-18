Каннонье победил Веттори в главном бою на турнире UFC Вегас 75
Лас-Вегас, Италия, 18 июня, 2023, 10:31 — ИА Регнум. Американский боец смешанного стиля (ММА) Джаред Каннонье победил представителя Италии Марвин Веттори на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Вегас 75.
По итогам всех пяти заявленных раундов судьи единогласным решением отдали победу американскому спортсмену.
Эта победа стал 17-й для Каннонье в ММА (12 — досрочно) и второй подряд при шести проигранных поединках. Для Веттори это поражение стало седьмым при 19 выигранных боях (десть — досрочно).
Как сообщало ИА Регнум, 11 июня боец из Бразилии Чарльз Оливейра досрочно одержал верх над ирано-американским спортсменом Бенеилом Дариушем. Бразилец нокаутировал своего оппонента уже в первом раунде. Эта победа стала для бразильца 34-й в ММА при девяти поражениях.