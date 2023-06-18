Нью-Йорк, Германия, 18 июня, 2023, 10:21 — ИА Регнум. Женщины-делегаты прошедшей в 2022 году конференции ООН по изменению климата заявили о домогательствах и оскорблениях в свой адрес со стороны участников-мужчин. Об этом 18 июня написала газета Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным издания, к организаторам обратились представителей 20 государств, включая Мексику, США, Великобританию, Германию, Перу и Канаду, попросившие обратить особое внимание на отношение к участницам на переговорах после случаев сексуальных домогательств и оскорблений, отмеченных на конференции ООН по изменению климата в 2022 году (COP27).

Глава делегации от Мексики Камила Сепеда заявила газете, что в 2022 году до неё домогался один из участников съезда, отправлявший ей неприемлемые сообщения. При этом указывается, что источник заявил изданию, что также были официальные сообщения о других случаях сексуальных домогательств на COP27.

Также указывается, что это не единственная трудность для проведения COP28, которая должна состояться в ноябре в ОАЭ, и ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявлял, что переговоры по климату «подрываются корыстными интересами» представителей нефтегазовой отрасли.

Кроме того, отмечается, что организаторы конференции отказались от комментариев по поводу этой информации.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня стало известно, что прокуратура Берлина проверит солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна, которого ранее обвинили в сексуальных домогательствах. Перед этим в немецких СМИ вышел ряд статей о предполагаемых домогательствах со стороны музыканта.