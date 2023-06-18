Челябинск, 18 июня, 2023, 09:36 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело после убийства девочки в Челябинске собственным отцом. Об этом 18 июня рассказали в следственном управлении СК России по Челябинской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

«Уголовное дело расследуется, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — привело слова представителя регионального СК РФ РИА Новости.

Также указывается, что в пресс-центре областной прокуратуры указали, что надзорный орган поставил на контроль расследование этого уголовного дела.

Как передавало ИА Регнум, 17 июня телеканал РЕН ТВ сообщил, что 41-летний житель Челябинска убил девятилетнюю дочь и после этого попытался покончить жизнь самоубийством. Мужчина, несмотря на тяжёлые травмы, выжил, его направили в медучреждение.

По словам соседей, ранее он не выказывал агрессии, однако был странным и нелюдимым. Правоохранители начали выяснение всех обстоятельств убийства.