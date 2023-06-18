Валуйский район, Украина, 18 июня, 2023, 09:23 — ИА Регнум. Три снаряда сбросили ВСУ с беспилотника на село Новопетровка в Валуйском городском округе Белгородской области, написал 18 июня глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В селе Новопетровка Валуйского городского округа с беспилотника было сброшено три взрывных устройства», — уточнил Гладков.

По данным губернатора, никто в результате атаки ВСУ не пострадал. Получили повреждения трактор и легковой автомобиль с прицепом.

17 июня Гладков сообщил об обстреле села Тишанка Волоконовского района со стороны ВСУ. Осколки снаряда повредили ЛЭП в районе, жители не пострадали.

Также он сообщил об обстреле ВСУ автомобильного пункта пропуска «Шебекино» 16 июня. Никто не пострадал, отметил губернатор.