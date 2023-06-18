Лондон, 18 июня, 2023, 09:03 — ИА Регнум. В случае победы России над поддерживаемой коллективным Западом Украиной существование Североатлантического альянса (НАТО) окажется под вопросом. Такое мнение 18 июня высказал обозреватель британской газеты Telegraph Ричард Кемп.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и НАТО

Журналист отметил, что, по его мнению, сейчас шансы на победу в украинском конфликте складываются не в пользу Киева, так как Россия имеет преимущество — как в живой силе, так и в военной технике.

«Одно можно сказать наверняка: украинская победа очень далека от гарантированной. Мы уже можем видеть это беспокойство, отражённое в нотах предостережения из Белого дома», — написал он.

Кемп уточнил, что из-за этого имеется большой шанс, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц снова будут пытаться склонить Киев к заключению мирного соглашения ещё до конца текущего года.

При этом обозреватель указал, что такого рода действия могут подорвать позиции президента США Джо Байдена в американском Конгрессе, так как представители Республиканской партии могли бы воспользоваться этой ситуацией для сокращения помощи Киеву.

«Западные лидеры должны задать себе вопрос в Вильнюсе: если Украина, за спиной которой стоит мощь Североатлантического альянса, не может противостоять России, тогда в чём смысл НАТО?» — заключил он. Саммит НАТО должен состояться в столице Литвы 11–12 июля.

Как сообщало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что западные страны фактически ведут против России войну, в ходе которой Украина подчиняется диктату Соединённых Штатов. Представитель Кремля подчеркнул, что у киевских властей нет ни воли, ни желания достичь результата, а суверенитет Украины представляется как «весьма абстрактное понятие».

До этого Песков заявлял, что задача по демилитаризации Украины, которая была поставлена на момент начала спецоперации, фактически выполнена. Он уточнил, что в последнее время украинская армия меньше применяет собственные вооружения и предпочитает использовать западные оружие и военную технику.