Москва, 18 июня, 2023, 09:05 — ИА Регнум. В 21 российском регионе за сутки потушили 60 природных пожаров, сообщила 18 июня Авиалесоохрана.

Mchs.gov.ru Лесной пожар

По состоянию на 00:00 мск 18 июня известно о 60 ликвидированных лесных пожарах в России за сутки. Пожары потушили в 21 российском регионе на площади 836 га.

Лесные пожары потушили в Архангельской, Ленинградской, Псковской, Кировской, Костромской, Нижегородской, Новгородской областях. Также в Свердловской, Челябинской, Тюменской, Магаданской, Владимирской, Московской, Омской и Томской областях.

Кроме того, пожары потушили в Ханты-Мансийском автономном округе, Тыве, Карелии, Пермском, Забайкальском и Красноярском краях.

Кроме того, по состоянию на полночь 18 июня в 15 регионах России продолжалась борьба с 67 лесными пожарами на площади 12 182 га. Пожары бушуют в ряде вышеперечисленных регионов, а также в Амурской области, Бурятии, Хакасии, Якутии.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июня пожар вспыхнул в Курской области на складе для хранения пуха. Огонь охватил административное и производственное здания. Пожар локализовали на площади две тысячи квадратных метров.