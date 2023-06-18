Нью-Дели, 18 июня, 2023, 08:45 — ИА Регнум. За три дня из-за сильной жары погибли не менее 98 жителей двух индийских штатов — Бихар и Уттар-Прадеш, передаёт 18 июня India Today.

Sumit Saraswat/Global Look Press Индия

По данным телеканала, погибли 54 жителя Уттар-Прадеш и 44 жителя Бихара.

В больницу округа Баллия в Уттар-Прадеше 15–17 июня попали четыре сотни человек на фоне сильной жары, которая достигла 42 °С. Скончались из числа госпитализированных 54 человека, в основном пожилые люди.

Комментируя случившееся, глава службы здравоохранения Баллии Джаянта Кумара рассказал, что все, для кого жара оказалась смертельной, страдали различными хроническими заболеваниями.

В Бихаре большая часть погибших — жители округа Патна. Здесь накануне температура воздуха поднялась до 44 °С. Школы остановили работу на фоне сильной жары.

Как сообщало ИА Регнум, по словам синоптика «Метео» Александра Ильина, в России будет обычное лето — без катаклизмов. В европейской части России в конце июня ожидается жара. Жара в 40 °С будет встречаться эпизодически.