Вашингтон, 18 июня, 2023, 08:24 — ИА Регнум. Российская армия нанесла удары по колоннам ВСУ с поставленным коллективным Западом оружием, используя своё превосходство в воздухе и артиллерии. Такое мнение 18 июня высказал обозреватель американской газеты Wall Street Journal Мэтью Люксмур.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

«Россия воспользовалась преимуществом своей военно-воздушной мощи и ограниченностью противовоздушной обороны Киева, чтобы нанести удар по украинским бронетанковым колоннам и остановить несколько атак», — написал он.

Журналист отметил, что в результате ВС России уничтожили часть современного вооружения, поставленного Украине западными странами, и добавил, что украинским военным пришлось приостановить наступательные действия после неоднозначных результатов первых попыток атак на позиции российской армии.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июня президент Владимир Путин заявил, что украинская армия пытается провести контрнаступление по нескольким направлениям, однако у киевских властей нет шансов на успех. Глава государства уточнил, что ВСУ постоянно предпринимают попытки атак на позиции ВС России.

Позднее газета The New York Times написала, что российская армия приняла меры для изменения хода спецоперация, в число которых вошли ужесточение дисциплины и улучшение поддержки. По данным издания, Россия больше не вводит бронетанковые колонны в районы, где их быстро уничтожают. Вместо этого российские военные проводят зондирующие атаки, в том числе с применением дронов. Также отмечается, что ВС России стали действовать быстрее ВСУ, сочетая усовершенствованную тактику и большие резервы.