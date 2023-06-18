Красногорск, 18 июня, 2023, 08:17 — ИА Регнум. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу посетил участников специальной операции, которые находятся на лечении в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий — Центральном военно-клиническом госпитале им. А. А. Вишневского, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, которое обнародовало соответствующую видеозапись.

Иван Шилов ИА REGNUM Шойгу

Глава ведомства вручил военнослужащим государственные награды — ордена Мужества, а также медали «За отвагу» и Суворова. Он выразил благодарность бойцам за службу и пожелал им скорейшего выздоровления.

«Врачи — молодцы, на месте работают очень хорошо и оперативно. Где-то используют авиацию, где-то автотранспорт. Спасибо врачам, спасибо ребятам, которые эвакуировали, и вам спасибо! Выздоравливайте!» — сказал он.

Кроме того, Шойгу поздравил военных медиков с их профессиональным праздником — Днём медицинского работника. Глава ведомства поблагодарил их за самоотверженный труд и профессионализм, а также за верность воинскому долгу и долгу медика.

«Ваши заслуги невозможно переоценить! Желаю Вам мужества, терпения, крепкого здоровья и успехов в самой благородной службе — защите жизни и здоровья наших военнослужащих», — заявил он.

Источник: Минобороны РФ

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3813941" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Министр обороны РФ поздравил военных медиков с профессиональным праздником

Как сообщало ИА Регнум, 7 апреля Минобороны России опубликовало видеозапись с кадрами работы эвакуационного медицинского подразделения ВДВ в зоне спецоперации. В ролике приводится рассказ фельдшера десантно-штурмового батальона с позывным Модуль, который раскрыл подробности спасения людей его подразделением.

18 июня президент России Владимир Путин поздравил медиков с профессиональным праздником, включая тех медработников, которые трудятся в зоне проведения спецоперации. День медицинского работника отмечается в России, Белоруссии и Казахстане ежегодно в третье воскресенье июня.