Благовещенск, 18 июня, 2023, 08:10 — ИА Регнум. В результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Амурской области погиб несовершеннолетний и ещё пять человек пострадали. Об этом 18 июня сообщила Госавтоинспекция региона в своём Telegram-канале.

Уточняется, что авария с участием легковушек Honda Zest и Honda CR-V произошла на 11-м км автодороги Пригородное — Поздеевка — Ромны в Белогорском муниципальном округе.

«В результате ДТП от полученных травм скончался несовершеннолетний 2010 года рождения, пять человек с различными травмами госпитализированы в лечебное учреждение», — говорится в сообщении.

Также указывается, что на месте автомобильной аварии в настоящее время работают представители Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Как сообщало ИА Регнум, ранее на внутренней стороне 32-го км МКАД произошло ДТП с участием легкового автомобиля и трёх лосей. На месте аварии работают сотрудники оперативных служб. Другие подробности произошедшего не уточняются.