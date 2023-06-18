Анкара, 18 июня, 2023, 08:05 — ИА Регнум. «Армию» турецких собак и кошек предложил направить в захваченный крысами и мышами Париж 17 июня обозреватель Мевлют Тезель в своей статье для Sabah.

Kapa65 Крыса

Журналист указал, что власти столицы Франции объявили войну крысам и другим грызунам, потратив на неё довольно значительные средства из бюджета и использовав различные методы борьбы с «захватчиками»-грызунами. Однако битву люди проиграли.

«Городские службы каждый день выходили на охоту, но битву выиграли крысы», — отметил Мевлют Тезель.

Проиграв в войне с грызунами, власти Парижа решили сменить тактику и создали при мэрии рабочую группу, которая занимается вопросами комфортного сосуществования парижан рядом с крысами.

«Вообще-то, проблема будет решена, если мы соберем армию из собак и полосатых кошек с наших улиц и отправим их в Париж», — предложил турецкий журналист, имея в виду огромное количество собак и особенно кошек, которых традиционно подкармливают и всячески привечают на улицах городов Турции.

Власти Парижа уже много лет подряд борются с миллионами крыс, которые в буквальном смысле захватили город. В 2017 году был запущен проект стоимостью 1,5 миллиона евро по уменьшению количества грызунов в Париже. В проект входил комплекс мер, таких как размещение отравы в местах скопления грызунов, замена мусорных контейнеров, более частый вывоз мусора. Однако предпринятые меры не дали видимого результата.

Ранее ИА Регнум сообщало, что группа энтузиастов выступила за мирное сосуществование бок о бок с крысами в городе Париже. Активисты собрались на площади Сен-Сюльпис и организовали акцию в поддержку крыс. Они держали плакаты с прокрысиными лозунгами и выкрикивали призывы в защиту «серых братьев-грызунов». По мнению демонстрантов, крысы помогают утилизировать отходы и полезны для эффективного поддержания гигиены в крупных городах.

В свою очередь, специалисты-ратологи назвали ситуацию абсурдом, вызывающим недоумение у зоологов, и нелепой шуткой, а также призвали активистов вспомнить, что именно крысы были распространителями чумы, уничтожившей в XIV веке большую часть населения Европы.