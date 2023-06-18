Вашингтон, 18 июня, 2023, 07:51 — ИА Регнум. Вооружённые силы России приняли меры для изменения хода специальной военной операции, включая ужесточение дисциплины и улучшение поддержки, пишет газета The New York Times со ссылкой на украинских военных, а также на западных наемников и официальных лиц.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

Авторы статьи отмечают, что российские бронетанковые колонны больше не заходят в районы, где их быстро уничтожают. Вместо этого производятся зондирующие атаки, в том числе с применением беспилотных летальных аппаратов.

В публикации также говорится, что российская армия стала действовать быстрее украинских войск, сочетая усовершенствованную тактику и большие резервы. Журналисты считают, что указанные действия привели ВС РФ к успехам, в том числе и в Артёмовске (ДНР).

Они добавили, что контрнаступление ВСУ, которое подкрепляется западными вооружениями и новейшими коммуникационными средствами, столкнулось со значительным сопротивлением со стороны российских военных.

Как сообщало ИА Регнум, ранее обозреватель газеты The Wall Street Journal Мэтью Люксмур написал в своей статье о том, что ВС России смогли отбить ряд атак украинской армии, вооружённой западной бронетехникой. Он подчеркнул, что такого результата удалось добиться благодаря превосходству российских войск в воздухе и артиллерии.

16 июня врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что через месяц или полтора подразделения киевской армии на запорожском направлении «будут переварены» и «разобраны на атомы», если продолжат атаки, в которые они шли последние девять дней. Он отметил, что ВСУ так и не смогли захватить ни одного стратегически важного населённого пункта в рамках своего контрнаступления.