Брюссель, 18 июня, 2023, 07:45 — ИА Регнум. Пользователи социальной сети Twitter раскритиковали заявление Европейской комиссии о сотрудничестве с Украиной в сфере образования и здравоохранения, обвинив ведомство в разжигании конфликта.

Glyn Lowe PhotoWorks Еврокомиссия

Ранее в Еврокомиссии подтвердили, что на 2023 год запланирована реализация поддержки Украины на сумму около 18 миллиардов евро.

«Хватит уже разжигать войну! Настоящая война идёт в Евросоюзе против собственных граждан», — написал один из пользователей. «Просто спровоцировали войну между соседскими Россией и Украиной. Это не наша война», — отметил второй. «Только детский сад мог бы поверить в сказки о том, что Россию реально победить в вооружённом конфликте», — добавил третий.

Как передавало ИА Регнум, ранее Европейский центробанк (ЕЦБ) предупредил Еврокомиссию о подрыве доверия к евро во многих странах в случае присвоения прибыли от российских замороженных активов для последующей передачи Украине. Как отметило издание Financial Times, наихудшие последствия постигнут Евросоюз в случае принятия решения без учёта мнения всех членов «Большой семёрки».

В марте 2022 года Министерство финансов сообщило, что стоимость всех замороженных активов Центробанка России за рубежом составляет около 300 миллиардов долларов. При этом Еврокомиссия в мае 2023 года назвала сумму в 215 миллиардов долларов.