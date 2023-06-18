Москва, 18 июня, 2023, 07:00 — ИА Регнум. Военные из Польши и Соединённых Штатов Америки командуют некоторыми частями Вооружённых сил Украины, заявил в беседе с РИА Новости 18 июня украинский военнопленный.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

«Я встречался на фронте с иностранными солдатами. Они — из Польши и из Америки, на мой взгляд, были. Они непосредственно командовали нашими солдатами», — сказал он.

По словам украинского военнопленного, некоторых солдат ВСУ специально обучают различать знаки отличия, принятые в армиях стран — членов Североатлантического альянса. Ему, в частности, удавалось несколько раз видеть «натовские шевроны».

Он также предположил, что украинское командование зачастую предпочитает отдавать приоритет иностранным наёмникам в ущерб военнослужащим ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RT Arabic заявил, что страны — члены НАТО с каждым днём всё больше ввязываются украинский конфликт, непосредственно становясь одной из его сторон. Кроме того, по его словам, Вооружённые силы Украины всё чаще стараются применять предоставленные западными союзниками образцы военной техники.