Лондон, 18 июня, 2023, 06:49 — ИА Регнум. Западные компании до сих пор работают в России, несмотря на антироссийские санкции, введенные после начала специальной военной операции, заявила корреспондент Диана Мэгней в эфире телеканала Sky News.

Иван Шилов, ИА REGNUM Санкции

Она привела в пример компанию Inditex, владеющую брендом Zara и открывшую в РФ магазины с российскими названиями. Мэгней предположила, что товары в этих торговых точках произведены в России.

Журналистку очень удивили все подобные случаи. Она отметила, что Россия хорошо справляется с санкциями и победить Москву быстро не получится.

Как сообщало ИА Регнум, 15 апреля американская газета The Washington Post выпустила статью, в которой говорилось, что большинство западных компаний, объявивших об уходе из России, продолжают работать на российском рынке. Так, к ноябрю 2022 года страну покинули менее 9% фирм и компаний из Запада, которые также имеют в РФ дочерние предприятия.

При этом тот бизнес, который остался в стране, захватил долю на рынке, освободившуюся после ухода конкурентов. 14 марта президент России Владимир Путин заявил, что надежда Запада на то, что с уходом их компаний из страны рухнет российская экономика, не оправдалась.

Он отметил, что отечественный бизнес легко заменил эти ниши.