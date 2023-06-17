Новый, 480-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о том, что экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовики Су-25 нанесли восемь ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригаде теробороны.

Министерство обороны Российской Федерации В зоне проведения СВО

По словам начальника пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергея Зыбинского, враг атакован на купянском направлении в районе Староверовки, а также — на передовых позициях в районе Берестового и Стельмаховки, где диверсионно-разведовательная группа из состава 32-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) пыталась провести ротацию подразделений. Кроме того, при помощи минометов «Сани» и танков Т-72Б3 российские военные уничтожили до взвода живой силы.

Тем временем, дрон-камикадзе самолётного типа «Привет-82» поразил опорный пункт Вооружённых сил Украины. Дистанция от цели до места запуска составляла около 12 километров.

По словам обозревателя The Wall Street Journal Мэтью Люксмура, Вооружённые силы России смогли отбить ряд атак вооружённых западной бронетехникой подразделений ВСУ благодаря превосходству в воздухе и артиллерии.

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