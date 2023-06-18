Берлин, 18 июня, 2023, 06:35 — ИА Регнум. Глава МИД Германии Анналена Бербок и министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек работают не Германию, а на Украину. Такое обвинение выдвинул 17 июня политикам депутат Маркус Фронмайер на заседании бундестага.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

«Хочу спросить, господин Хабек, а вы точно наш министр экономики? Или министр экономики Украины? Чьи интересы вы представляете — Германии или других стран? Нашим гражданам ответ известен. У нас правительство Бандеры Бербок и Володимира Хабека!» — указал Фронмайер.

Депутат напомнил Бербок её заявление о том, что обещание, данное Украине важнее мнения немецких избирателей. Кроме того, Фронмайер привёл слова Хабека о приостановке промышленности в Германии до того, как «замерзнут люди» в случае приостановки поставок российского газа.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ФРГ следует в фарватере США в ущерб собственным интересам. Как выразился Песков, Германия выполняет установки США, «наступая себе на ногу и стреляя себе в ногу».