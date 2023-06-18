Купянск, Украина, 18 июня, 2023, 06:32 — ИА Регнум. Российская авиация нанесла восемь ракетно-бомбовых ударов по позициям Вооружённых сил Украины на купянском направлении. Об этом в воскресенье, 18 июня, в интервью РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

«Экипажи ударных вертолётов Ка-52 и Ми-28, штурмовики Су-25 нанесли восемь ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригаде теробороны», — сказал Зыбинский.

Кроме того, экипажи реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» ударили по сосредоточению живой силы Вооружённых сил Украины в районе Староверовки Харьковской области.

По словам Зыбинского, в результате боевых действий при поддержке миномётных расчётов «Сани» и танков Т-72Б3 удалось уничтожить до взвода живой силы противника, один бронетранспортёр и один грузовой автомобиль.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга 17 июня сообщил о пресечении действий украинской диверсионно-разведывательной группы на купянском направлении. ДРГ была уничтожена в районе Новосёловского Луганской Народной Республики.