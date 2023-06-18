Кито, 18 июня, 2023, 06:05 — ИА Регнум. Пожилая женщина, «ожившая» во время церемонии собственных похорон, скончалась в отделении интенсивной терапии в больнице Эквадора. Об этом сообщает издание Comercio.

Похороны

Неделю назад, 9 июня, после остановки сердца в больнице 76-летнюю Беллу Монтойя признали умершей, после чего женщину отдали родственникам. Близкие «умершей» вскрыли гроб через пять часов, чтобы подготовить тело к похоронам и обнаружили, что женщина ещё дышит.

Врачи немедленно вновь поместили Беллу Монтойя в отделение интенсивной терапии, где женщина скончалась. Сейчас её тело находится на вскрытии.

ак отмечается в материале, объявленная умершей и «ожившая» неделю назад Белла Монтойя была официально объявлено мертвой в больница Бабаойо.

9 июня госпитализированную в связи с сердечно-сосудистым заболеванием женщину признали мертвой и отдали родственникам, которые отвезли ее в похоронное бюро. Спустя пять часов семья и друзья открыли гроб, чтобы подготовить тело к похоронам. Женщина все еще дышала.

В связи с тяжелым состоянием Беллы ее вновь положили в больницу в отделение интенсивной терапии. Там она и скончалась через семь дней. В настоящее время тело женщины находится на вскрытии.

Местные врачи не смогли объяснить причины случившегося перед первыми похоронами. Предполагается, что Белла находилась в состоянии каталепсии, при котором обездвиженность может сохраняться несколько дней.

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