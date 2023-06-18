Санкт-Петербург, 18 июня, 2023, 05:55 — ИА Регнум. Министерство науки и высшего образования РФ не рассматривает вопрос о введении церемонии поднятия флага и исполнения гимна России в университетах, заявил журналистам заместитель главы ведомства Константин Могилевский в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Дарья Драй ИА REGNUM Флаг России

Он пояснил, что университеты не имеют основного времени для начала занятий, а корпуса таких учреждений часто удалены на большие расстояния.

«Время начала занятий, как правило, различается в зависимости от факультета и курса, часто корпуса университета находятся в разных местах города. Поэтому в практическом плане мы не рассматриваем вопрос установления такой церемонии», — сказал заммминистра, слова которого приводит ТАСС.

С 1 сентября 2022 года церемония поднятия российского флага и исполнения гимна России проходит во всех школах и колледжах страны. Ее проводят в начале учебной недели.

Кроме того, в учреждениях среднего образования проходят «Разговоры о важном». На этих занятиях школьникам всех классов рассказывают о традициях и истории России.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале министр просвещения РФ Сергей Кравцов объявил, что практику с флагом, гимном и «Разговорами о важном» планируется распространить на педагогические вузы, которые подчиняются его ведомству.