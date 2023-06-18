Донецк, 18 июня, 2023, 05:46 — ИА Регнум. Дрон-камикадзе самолётного типа «Привет-82» поразил опорный пункт Вооружённых сил Украины во время своего первого боевого применения в зоне проведения специальной военной операции. Об этом ТАСС рассказали конструкторском бюро «Око».

Иван Шилов ИА REGNUM Оператор БПЛА

«Первое боевое применение «Привет-82» прошло некоторое время назад, целью являлся опорный пункт ВСУ. Дистанция от цели до места запуска составляла около 12 километров», — сообщил собеседник агентства.

В конструкторском бюро отметили, что это применение стало первым и первым успешным с момента появления беспилотного летательного аппарата в зоне специальной военной операции.

Как передавало ИА Регнум, ранее генеральный директор конструкторского бюро «Око» Вадим Жернов сообщил, что дрон «Привет-82» 19 мая успешно прошёл апробацию в Министерстве обороны России. По его словам, беспилотник проверили на заявленные разработчикам дальность и время полёта, была показана способность передачи управления дроном в полёте от одного оператора к другому.