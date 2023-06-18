Якутск, 18 июня, 2023, 05:40 — ИА Регнум. Пассажиров и членов экипажа вертолёта Ми-8, совершившего аварийную посадку в Якутии, успешно эвакуировали с места ЧП. Об этом 18 июня сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

Алексей Колчин ИА REGNUM «Ми-8»

«Завершены поисково-спасательные мероприятия вертолета АК «Алроса». К месту нахождения воздушного судна двумя рейсами были доставлены спасатели, сотрудники правоохранительных органов и техники для оценки технического состояния судна. Двумя обратными рейсами авиакомпания вывезла 21 пассажира и четырех членов экипажа воздушного судна», — уточняется в сообщении.

Восемнадцать пассажиров, находившихся на борту вертолёта, вывезены в аэропорт Якутии. Медицинская помощь никому из эвакуированных не понадобилась. Следователи начали доследственную проверку по факту аварийной посадки вертолёта по части 1 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».

Как сообщало ИА Регнум, по данным Восточного межрегионального СУТ СК России, вертолёт совершил вынужденную посадку из-за неисправности главного редуктора. Как уточнили в авиакомпании-владельце воздушного судна «Алроса», борт визуально не поврежден.