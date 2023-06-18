Донецк, 18 июня, 2023, 05:38 — ИА Регнум. Вооружённые силы России смогли отбить ряд атак вооружённых западной бронетехникой подразделений ВСУ благодаря превосходству в воздухе и артиллерии, заявил обозреватель Мэтью Люксмур в статье для The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Россия воспользовалась преимуществом своей военно-воздушной мощи и ограниченностью противовоздушной обороны противника, чтобы нанести удар по украинским бронетанковым колоннам и остановить несколько атак», — сказал Люксмур, отметив, что российским войскам удалось уничтожить часть современно вооружения, поставленного Украине западными союзниками.

По его словам, Вооружённым силам Украины пришлось приостановить наступления из-за неоднозначных результатов первых атак в начале месяца. На данный момент украинские войска ведут перегруппировку и проводят пересмотр вооружения.

Как передавало ИА Регнум, 16 июня официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил о значительных потерях Вооружённых сил Украины при попытке провести наступление на донецком и южнодонецком направлениях. Конашенков уточнил, что наиболее активные боевые действия велись в районе Времевского выступа. Благодаря действиям «Восточной» группировки войск удалось отбить пять атак противника.