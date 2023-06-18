Санкт-Петербург, 18 июня, 2023, 05:30 — ИА Регнум. Индонезия готова к сотрудничеству с Россией по Арктике для изучения изменения климата, сообщил журналистам директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Он отметил, что индонезийская делегация посетила павильон учреждения на форуме и обсудила с представителями центра возможные направления сотрудничества.

«Может показаться, что это странная ситуация. В чем интерес южной страны в арктических исследованиях? Но тут все просто. Климатические изменения в Арктике настолько глобальные, что затрагивают в том числе и южные страны», — рассказал Макаров в беседе с РИА Новости.

Глава НИИ подчеркнул, что на арктическом направлении формируется погода, оказывающая влияние на половину земного шара. При этом изменение климата в Арктике воздействует на муссоны и дожди в Азии, создавая угрозы для сельского хозяйства.

Директор учреждения добавил, что сотрудничество России и Индонезии в сфере изучения Арктики может начаться с запуска учебных программ по обмену студентами.

Как сообщало ИА Регнум, в середине апреля состоялось заседание дискуссионного клубе Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) на тему «Арктика в Концепции внешней политики России». На мероприятии выступили председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета, посол по особым поручениям МИД Николай Корчунов, а также доцент департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ирина Стрельникова.

Кроме того, на конференции дали слово директору Центра исследований экономических проблем развития Арктики экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергею Никонорову, заведующему кафедрой государственного управления и публичной политики ИОН РАНХиГС Александру Балобанову и ведущему научному сотруднику РАНХиГС Вячеславу Мараче.

17 июня Николай Корчунов заявил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) о том, что Россия приветствует присутствие Китая и Индии в Арктическом регионе. Он также рассказал, что РФ готова к развитию сотрудничества с этими странами в указанном направлении.