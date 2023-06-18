Гагра, Грузия, 18 июня, 2023, 05:24 — ИА Регнум. Абхазия готова к любому развитию ситуации в отношениях с Грузией на фоне заявлений Тбилиси об открытии «второго фронта» против Москвы. Об этом заявил 18 июня посол Республики Абхазия в России Алхас Квициниа в беседе с РИА Новости.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Республика Абхазия

Отвечая на вопрос о вероятности открытия Грузией под давлением стран Запада «второго фронта» против России, Квициниа отметил, что в Абхазии научены горьким опытом, поэтому готовы к любому развитию событий. По этой причине Сухуми проводит перманентные учения совместно с российскими военными.

Ранее ИА Регнум сообщало, что представители России в ходе 57-го раунда Международных женевских дискуссий (МЖД) указали на то, что западные страны пытаются втянуть Грузию в росийско-украинский конфликт.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин указал, что США, ЕС и Британия настойчиво добиваются от руководства Грузии открытия «второго фронта» России. Он отметил, что это происходит из-за того, что «ситуация на поле боя» не в пользу Киева. Западные союзники убеждают руководство Грузии, что сейчас удобный момент вернуть контроль над Абхазией и Южной Осетией.