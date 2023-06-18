Москва, 18 июня, 2023, 05:22 — ИА Регнум. Международная федерация санного спорта (FIL) продлила отстранение спортсменов из России от участия в соревнованиях под эгидой федерации. Об этом в воскресенье, 18 июня, сообщили в пресс-службе FIL.

Иван Шилов ИА REGNUM Олимпийские игры

«Принято решение об отстранении всех спортсменов, тренеров, специалистов и должностных лиц ФССР от соревнований, проводящихся под эгидой FIL, до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение было принято в ходе конгресса FIL, который проходит с 17 по 18 июня в Бухаресте. За продление отстранения россиян выступили 22 делегата конгресса, один высказался против, пятеро воздержались.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что совет Международного союза конькобежцев (ISU) оставил в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. В пресс-службе ISU отметили, что союз конькобежцев изучил рекомендации Международного олимпийского комитета и принял их как основу для вынесения соответствующего решения.