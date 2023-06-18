Южно-Сахалинск, 18 июня, 2023, 05:01 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали сейсмологи у побережья Курильских островов. Об этом 17 июня сообщила начальник сейсмической станции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова в беседе с РИА Новости.

♒ ♒ ♒ ♒ Последствия землетрясения

Подземные толчки были зарегистрированы в 22:35 по местному времени (14:35 мск). Специалист уточнила, что эпицентр землетрясения находился в акватории Охотского моря в 256 км севернее села Рейдово на острове Итуруп. Очаг землетрясения располагался на глубине 437 километров.

По оперативным данным, небольшие толчки магнитудой до 2,0 ощутили жители села Малокурильское на острове Шикотан. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА Регнум сообщало, что землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировали сейсмологи в акватории Тихого океана к северо-востоку от курильского острова Итуруп. По данным ГУ МЧС по Сахалинской области, на территории региона землетрясение не ощущалось. Звонков на телефон доверия и телефоны дежурных служб не поступало.