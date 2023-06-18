Сербия, 18 июня, 2023, 05:00 — ИА Регнум. Полицейские самопровозглашенной республики Косово избили двоих сербских подростков в селе Рудине муниципалитета Звечан на севере края, сообщает портал Kosovo online со ссылкой на медиков.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

Об этом рассказал детский хирург клинико-больничного центра северной Косовска-Митровицы Бобан Митрович. Брат и сестра 2005 и 2007 года рождения катались на квадроцикле. Полиция остановила подростков и повалила их на землю, а после начала избивать.

Юноше нанесли множество ударов по голове, а также ударили ногой в бок. Девушку повалили с квадроцикла и протащили по земле. При падении она получила ушиб плеча. Сейчас подростки находятся в состоянии психологического шока.

Как сообщало ИА Регнум, 29 мая на севере Косово произошли столкновения между проживающими там сербами и косовскими силовиками. На улицы вышли жители Звечана, а также городов Лепосавича и Зубина-Потока.

Они решили выразить свой протест в связи с тем, что на выборах глав муниципалитетов победили косовары, несмотря на то, что сербское большинство отказалось участвовать в голосовании. 15 июня власти Косова запретили въезд на территорию края автомобилям, имеющим номерные знаки Сербии.