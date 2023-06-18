Москва, 18 июня, 2023, 04:44 — ИА Регнум. Авария с участием легкового автомобиля и троих лосей произошла на внутренней стороне 32-го километра Московской кольцевой автодороги (МКАД). Об этом 18 июня сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы в своём Telegram-канале.

Лось

Уточняется, что ДТП с участием автомобиля и трёх особей животных (лосей) произошло на внутренней стороне 32-го километра МКАД. На месте происшествия работают оперативные службы города.

Обстоятельства произошедшего и информация о возможных пострадавших уточняются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Нижегородской области в результате столкновения автомобиля с лосем погибли двое взрослых, двое детей пострадали. От столкновения с лосем легковой автомобиль получил сильные механические повреждения, люди внутри оказались зажаты. Дети были госпитализированы в Уренскую ЦРБ.

В Нижегородской области мужчина, подрабатывающий частным извозом, лишился пальца из-за столкновения с лосем, которого не заметил в темноте. Животное от удара влетело в салон. Нетрезвые пассажиры накинулись на водителя с претензией, что испачкались. После этого они затолкали его в автомобиль, вывезли в лес, где избили, ограбили и отрезали мизинец на руке.