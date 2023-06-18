Санкт-Петербург, 18 июня, 2023, 04:09 — ИА Регнум. Журналист Wall Street Journal Эван Гершкович — не первый работник западных СМИ, пойманный в России на шпионаже. Такое заявление сделала 17 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в беседе с RT.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Как пояснила Захарова, российские спецслужбы неоднократно ловили журналистов западных СМИ с поличным, но эти случаи не предавали огласке.

«Сколько раз до Гершковича мы просто ловили их на подобного рода деятельности, просто не предавали гласности. И хотели, знаете, много лет выстроить нормальные отношения (с Западом) и обращали внимание, что так делать нельзя», — указала Захарова.

Российский дипломат уже не единожды поясняла, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике.

Корреспондента московского бюро WSJ Эван Гершкович был задержали 30 марта в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. Ему инкриминируют сбор сведений, составляющих гостайну, «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса».

Ранее ИА Регнум сообщало, что официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала принятие Конгрессом США резолюции с требованием к России освободить обвиняемого в шпионаже журналиста Гершковича.

Дипломат назвала резолюцию смешной, так как в ней содержится призыв ко всем американским должностным лицам поднимать вопрос о Гершковиче «при любом контакте с российскими властями». Как указала Захарова, подобные контакты с Россией запрещены американским должностным лицам Белым домом и поэтому странно, что Конгрессу этот факт неизвестен.