Лондон, 18 июня, 2023, 04:07 — ИА Регнум. Правительство Великобритании намерено в ближайшие два года выделить на укрепление кибербезопасности Украины порядка 25 миллионов фунтов (32 миллиона долларов). Об этом говорится в заявлении, распространённом канцелярией британского премьер-министра Риши Сунака.

Иван Шилов ИА REGNUM Риши Сунак

«Финансирование позволит защитить критически важную национальную инфраструктуру и важные службы за счёт усиления возможностей Украины в сфере киберобороны», — говорится в опубликованном документе.

Как утверждается в документе британского правительства, Россия «предпринимает попытки атаковать украинскую киберинфраструкру», которая обеспечивает выполнений важнейших функций, в том числе осуществления банковских операций и энергоснабжения страны.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что советник главы офиса президента Украины Владислав Власюк призвал Великобританию ввести санкции против российских предприятий, осуществляющих производство ракет и других видов боеприпасов. По его словам, в последние несколько месяцев предприятия и НИИ в России существенно увеличили объёмы выпускаемого вооружения.