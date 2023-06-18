Киев, 18 июня, 2023, 03:56 — ИА Регнум. Украина призвала власти Великобритании ввести санкционные меры против производителей ракет и вооружения в России. Об этом в субботу, 17 июня, сообщило издание The Guardian.

Иван Шилов, ИА REGNUM Санкции

По информации источника, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Владислав Власюк заявил, что украинская сторона передала британскому правительству список предприятий и научно-исследовательских институтов, которые должны попасть в санкционные списки.

Отмечается, что в последнее время, по данным украинской разведки, Россия в несколько раз увеличила объёмы производства ракет и других видов боеприпасов, что, по мнению Киева, может негативно сказаться на эффективности поставленных западными странами систем противовоздушной обороны.

Кроме того, Власюк призвала Великобританию конфисковать замороженные в стране российские активы в пользу Украины. По его словам, средства должны быть переданы украинской стороне на последующее восстановление инфраструктуры.

Как передавало ИА Регнум, накануне глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что Запад суммарно ввёл против России около 15 тысяч санкций, из-за чего под ограничениями оказалась четверть мира. По его словам, для западных стран санкции являются инструментом принуждения и шантажа.