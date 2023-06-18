Санкт-Петербург, 18 июня, 2023, 03:53 — ИА Регнум. Организаторы Национальной телевизионной премии ТЭФИ рассматривают вопрос о введении специальной номинации для военных корреспондентов, сообщил журналистам спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Godliteratury Михаил Швыдкой. Спецпредставитель Президента РФ

Чиновник отметил, что проводится очень серьезная работа над перечнем номинаций и их категорий, и она завершается.

«Работа военных корреспондентов будет оцениваться. Вопрос только [в том], и сейчас мы это обсуждаем, в общих номинациях или специальной. Я думаю, что нужно сделать специальную такую линейку, <…> сегодня освещение специальной военной операции многожанровое», — сказал Швыдкой, которого цитирует ТАСС.

ТЭФИ учредили в декабре 1994 года решением фонда «Академия российского телевидения». С 2014 года премию организует Комитет индустриальных телевизионных премий.

Победители ТЭФИ получают бронзового «Орфея» работы Эрнста Неизвестного. В 2022 году церемонию премии в расширенном формате решили перенести на 2023 год, но провели вручение наград «ТЭФИ-Регион».

В июне 2022 года в Москве состоялась торжественная церемония вручения Первой Национальной премии интернет-контента. Награды вручались российским военным корреспондентам.