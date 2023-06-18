Киев, 18 июня, 2023, 03:28 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский оставил в своем микроблоге сообщение с благодарностью в адрес тех, кто занимается подготовкой украинских солдат или перенимает опыт у ВСУ. Его пост вызвал шквал критики со стороны пользователей Сети.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Они обвинили его в страданиях народа и гибели солдат.

«Сколько еще жизней украинцев будут стоить твои эгоизм и пропаганда?» — задался вопросом один из комментаторов.

Другой пользователь призвал украинского лидера уйти в отставку за «смерти и разрушения» на Украине. Еще один читатель микроблога написал о бесполезности обучения сотни военных после гибели тысяч солдат.

Он считает, что контрнаступление ВСУ провалилось, и «ту часть, что осталась от Украины спасет только безоговорочная капитуляция Киева». Некоторые комментаторы сошлись во мнении о том, что украинских военных «готовят к самоубийственной миссии».

Как сообщало ИА Регнум, 9 июня президент Украины в ходе пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо заявил, что ВСУ ведут контрнаступление в зоне специальной военной операции (СВО).

13 июня российский лидер Владимир Путин на встрече с военкорами сообщил, что в ходе отражения контрнаступления ВСУ российские войска потеряли 54 танка, часть из которых можно восстановить. Он отметил, что безвозвратные потери личного состава в десять раз меньше, чем у Вооружённых сил Украины.

15 июня украинский глава признал, что киевская армия, проводя наступательную кампанию, сталкиваются с ожесточённым сопротивлением со стороны российских войск. При этом он подчеркнул, что ведущиеся в настоящее время боевые действия решающим образом повлияют на ход СВО.