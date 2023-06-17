Мехико, 18 июня, 2023, 02:53 — ИА Регнум. Всеволод Волков (Эстебан Волков Бронштейн), внук российского революционера Льва Троцкого, скончался на 98-м году жизни в столице Мексики Мехико. Об этом 17 июня сообщило издание La Journada.

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Волков был последним живым свидетелем убийства Льва Троцкого, он организовал дом-музей в честь своего знаменитого деда.

«В возрасте 97 лет умер внук Льва Троцкого, который сопровождал русского революционера в последние годы его жизни, самый преданный из людей в защите истории своего деда и его идей», — сообщается на сайте мексиканского Левого социалистического движения.

Всеволод Волков родился в 1926 году в Ялте, он был сыном старшей дочери Троцкого Зинаиды Бронштейн и Платона Волкова. Его отец был сослан в Сибирь и впоследствии казнён, матери разрешили выехать в 1931 году из СССР, после её смерти в 1933 году Всеволод Волков проживал в Париже с дядей Львом Седовым, а в 1939 году прибыл в Мексику вместе со своим знаменитым дедом.

В 1940 году Волков стал свидетелем двух покушений на Льва Троцкого и получил лёгкое ранение во время одного из них. В Мексике Волков изучал химию и стал участником местного социалистического движения. В 1990 году он открыл дом-музей Троцкого, директором которого был до своей смерти.