Москва, 18 июня, 2023, 02:49 — ИА Регнум. Коллективный Запад фактически ведёт против России войну, в которой Украина подчиняется диктату США, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью RT Arabic.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

«Сейчас она [специальная военная операция] уже продолжается как фактически война между Москвой и коллективным Западом», — сказал он.

Представитель президента подчеркнул, что у Киева нет ни воли, ни желания, а суверенитет Украины представляется как «весьма абстрактное понятие». Песков отметил, что это обстоятельство совершенно очевидно и понятно всем.

Как сообщало ИА Регнум, 27 мая заместитель министр иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что США и их западные союзники хотят максимально продлить украинский конфликт и сделать его более кровопролитным. Он добавил, что на это указывает увеличение объемов поставок вооружений Киеву в последние месяцы.

Замглавы МИД напомнил, что НАТО поставляет ВСУ тяжелые танки, ударную артиллерию и дальнобойные крылатые ракеты. 14 июня посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что США всё глубже втягиваются в пучину украинского конфликта, тем самым отодвигая ситуацию к еще большей трагедии.

Так он оценил предоставление Киеву нового пакета военной в размере $325 млн.