Москва, 18 июня, 2023, 02:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил работников медицинских учреждений с профессиональным праздником, в том числе и тех, кто трудится в зоне проведения специальной военной операции.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«От всей души поздравляю с праздником всех, кто трудится в федеральных и региональных медицинских учреждениях, в районных и городских больницах, поликлиниках, в сельских фельдшерско-акушерских пунктах…», — сказал Путин.

Он отметил, что День медицинского работника — это в первую очередь профессиональный праздник. При этом перенесённый период эпидемии коронавируса только подчеркнул важность этой профессии и показал, какой самоотверженности требует труд медиков.

«Особые слова благодарности медикам, которые выполняют свой профессиональный долг, участвуя в специальной военной операции», — добавил глава государства.

День медицинского работал отмечался в Советском Союзе и отмечается в России, Белоруссии и Казахстане каждый год в третье воскресенье июня. Праздник был учреждён 1 октября 1980 на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР. Кроме того, День медика отмечают и в других странах, однако в разные даты. Так, например, в Соединённых Штатах Америки, профессиональный праздник отмечают 30 марта.

Как передавало ИА Регнум, в конце мая директор Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ) Ольга Кобякова призвала врачей при беседе с пациентами разговаривать на «понятном им языке». Кроме того, институт разработал рекомендации для медицинских работников по повышению медицинской грамотности населения.