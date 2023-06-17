Санкт-Петербург, 18 июня, 2023, 02:02 — ИА Регнум. Россия разделяет заявления канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости сохранять каналы общения между странами, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы слышали заявления недавно, и заявления господина Шольца, заявления господина Макрона, о том, что нужно сохранять каналы общения с Российской Федерацией, в том числе и на высшем уровне», — сказал Песков в интервью RT Arabic, отметив, что российская сторона разделяет эту точку зрения.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что Владимир Путин открыт к диалогу и готов к любым контактам ради разрешения проблем и разногласий. При этом Песков добавил, что пока никаких конкретных предложений не поступало.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава министерства иностранных дел Франции Катрин Колонна в эфире телеканала LCI в пятницу, 16 июня, заявила о необходимости сохранять и поддерживать диалог с Россией. По словам главы внешнеполитического ведомства, важным также является организация борьбы с разобщённостью в мире, что на сегодняшний день, по её мнению, является «реальной угрозой».