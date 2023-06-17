Москва, 18 июня, 2023, 01:46 — ИА Регнум. Российская актриса Анна Чиповская и её коллега Дмитрий Ендальцев заключили брак. Об этом стало известно 17 июня из социальных сетей звезды российского кино.

Цитата из сериала «Хождение по мукам». реж Константин Худяков. 2017. Россия Анна Чиповская в роли Дарьи Дмитриевны

Чиповская выложила на своей странице несколько фотографий с торжественной церемонии в ЗАГСе. На чёрно-белых снимках улыбающаяся актриса предстала в белом облегающем платье и в белых же туфлях-лодочках с букетом в руках.

«Всё, что спасало этот год», — гласит подпись под серией фотографий.

Когда конкретно состоялась церемония бракосочетания, актриса не уточнила. 36-летняя звезда «Оттепели» и «Шпиона» не афиширует свою личную жизнь. Известно, что актриса познакомилась со своим коллегой Ендальцевым в 2014 году, на съёмках фильма «Гороскоп на удачу». Прежде чем заключить брак, актёры встречались более пяти лет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что заслуженная артистка России Татьяна Буланова в 54 года вышла замуж за 35-летнего бизнесмена Валерия Руднева. Церемония бракосочетания состоялась 2 июня в Санкт-Петербурге в ЗАГСе на Английской набережной.