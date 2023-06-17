Москва, 18 июня, 2023, 01:08 — ИА Регнум. Политическая воля и готовность к диалогу с Киевом у Москвы есть, но фундамента для этого нет. Такое заявление сделал 17 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RT Arabic.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Песков напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, прямо запрещающий украинским лидерам вести переговоры с Россией. По словам Пескова, в такой ситуации очень сложно говорить о чём-то предметно.

«Мы готовы. У нас есть политическая воля, у нас есть готовность. Но диалога здесь пока не просматривается, какого-то фундамента для диалога нет», — подчеркнул Песков.

Ранее ИА Регнум сообщало, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о фактическом выполнении задачи по демилитаризации Украины, поставленной на момент начала специальной военной операции.

По его словам, в последнее время ВСУ значительно меньше применяют свои вооружения, предпочитая использовать оружие и военную технику, поставляемые странами Запада.