Москва, 18 июня, 2023, 01:02 — ИА Регнум. Россия разделяет принципиальные подходы Китая вокруг урегулирования ситуации на Украине, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров африканских лидеров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Именно эти принципиальные подходы мы разделяем», — отметил глава МИД.

Лавров сообщил, что в ходе беседы с президентом лидеры стран Африки выделили 12 пунктов позиции КНР, которую Пекин представил ранее. По словам министра, они указали на те части этой китайской инициативы, которые им близки.

Глава МИД уточнил, что африканские лидеры выступают за то, чтобы в мире отсутствовали двойные стандарты и уважались все принципы устава ООН в их взаимосвязи. Кроме того, они раскритиковали политику односторонних санкций и любые попытки обеспечить безопасность за счёт других.

Как сообщало ИА Регнум, 24 февраля власти Китая обнародовали план по мирному урегулированию украинского конфликта, содержащий из 12 пунктов и адресованный всему миру. Документ предусматривает отказ от позиции холодной войны и уважение суверенитета стран.

В него также внесли призыв к Западу как можно скорее отказаться от поставок оружия Киеву и снять санкционные ограничения против России. Кроме того, в Пекине призвали стороны противостояния незамедлительно сесть за стол переговоров.

Авторы плана также заявили, что мировое сообщество должно выбрать площадки для ведения такого диалога. В качестве одного из таких посредников КНР предложила себя.