В Белграде состоялась массовая акция протеста оппозиции
В Белграде состоялось седьмое массовое шествие сербской оппозиции
Белград, 18 июня, 2023, 00:30 — ИА Регнум. Седьмая по счёту массовая акция сербской оппозиции прошла в Белграде под девизом «Сербия против насилия», передал телеканал N1.
Власти республики были заблаговременно уведомлены о шествии. При этом организаторы акции сократили маршрут движения.
На мосту «Газела» колонна протестующих перекрыла на непродолжительное время международную трассу, ведущую из Будапешта (Венгрия) в Салоники (Греция). Автомобильное движение восстановилось после того, как демонстранты стали расходиться.
Акции протеста также состоялись в городах Нови-Сад, Крагуевац и Ниш.
8 мая несколько оппозиционных сил Сербии, включая Демократическую партию, Народную партию, Партию свободы и справедливости, собрали сторонников на шествие от парламента до здания правительства страны. Лозунгом акции стала фраза «Сербия против насилия».
Организаторы шествия заявили об участии в акции около 50 тысяч человек. Протесты повторились 12 мая и 19 мая, когда демонстранты перекрывали важные транспортные пути в Белграде.
Оппозиция своими акциями добивается отзыва лицензий на вещание телеканалов и передач, которые якобы подстрекают насилие, агрессию и аморальное поведение. Причиной таких шагов стали два происшествия с массовым расстрелом людей в стране, в результате которых погибли 18 человек.
Президент Сербии Александр Вучич обвинил оппозицию в том, что она использует трагические события для достижения своих политических целей. Организаторы протестов также требуют отставки главы МВД Сербии Братислава Гашича и главы Агентства безопасности и информации (БИА) республики Александра Вулина.
Кроме того, они призывают установить ответственность сербского правительства за ситуацию в сфере безопасности.