Белград, 18 июня, 2023, 00:30 — ИА Регнум. Седьмая по счёту массовая акция сербской оппозиции прошла в Белграде под девизом «Сербия против насилия», передал телеканал N1.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Республика Сербия

Власти республики были заблаговременно уведомлены о шествии. При этом организаторы акции сократили маршрут движения.

На мосту «Газела» колонна протестующих перекрыла на непродолжительное время международную трассу, ведущую из Будапешта (Венгрия) в Салоники (Греция). Автомобильное движение восстановилось после того, как демонстранты стали расходиться.

Акции протеста также состоялись в городах Нови-Сад, Крагуевац и Ниш.

8 мая несколько оппозиционных сил Сербии, включая Демократическую партию, Народную партию, Партию свободы и справедливости, собрали сторонников на шествие от парламента до здания правительства страны. Лозунгом акции стала фраза «Сербия против насилия».

Организаторы шествия заявили об участии в акции около 50 тысяч человек. Протесты повторились 12 мая и 19 мая, когда демонстранты перекрывали важные транспортные пути в Белграде.

Оппозиция своими акциями добивается отзыва лицензий на вещание телеканалов и передач, которые якобы подстрекают насилие, агрессию и аморальное поведение. Причиной таких шагов стали два происшествия с массовым расстрелом людей в стране, в результате которых погибли 18 человек.

Президент Сербии Александр Вучич обвинил оппозицию в том, что она использует трагические события для достижения своих политических целей. Организаторы протестов также требуют отставки главы МВД Сербии Братислава Гашича и главы Агентства безопасности и информации (БИА) республики Александра Вулина.

Кроме того, они призывают установить ответственность сербского правительства за ситуацию в сфере безопасности.