Орехов, Украина, 18 июня, 2023, 00:03 — ИА Регнум. Авиация Вооружённых сил России нанесла удар по местам скопления живой силы и техники ВСУ в районе Орехова в Запорожской области. Об этом в субботу, 17 июня, в интервью РИА Новости заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

«Нашей тактической авиацией нанесён упреждающий удар по местам скопления боевиков ВСУ и сосредоточения их тяжёлой техники в районе города Орехов, расположенного в прифронтовой зоне», — сказал Рогов.

Он также отметил, что 17 июня Вооружённые силы Украины активизировались, начав наступательные действия в этом направлении при поддержке большого числа бронетехники, в том числе и западной.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что в первой половине дня 17 июня Вооружённые силы Украины провели первую дневную атаку за последнее время, предпочитая до этот дня проводить ночные наступательные операции. При атаке в районе Орехова на линии Работино — Вербовое украинские войска использования американские боевые машины пехоты Bradley.