Москва, 17 июня, 2023, 23:52 — ИА Регнум. Российский актёр Дмитрий Сапронов, сыгравший в сериалах «Кухня» и «След», скончался в возрасте 50 лет, сообщается на его странице во «ВКонтакте».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

Причины смерти не уточняются. Церемония прощания с актёром и похороны пройдут 18 июня.

«Церемония прощания состоится 18 июня в 10:30 в Москве — на улице Будайской, дом 2, строение 13. Похороны — в тот же день», — говорится в сообщении.

Дмитрий Сапронов родился 19 июля 1972 года в семье военного. Он три года проходил службу в военно-морском флоте на Дальнем Востоке. Некоторое время актёр работал в милиции.

Сапронов окончил актёрское отделение ростовского филиала Санкт-Петербургского университета культуры и искусства. В его актёрской карьере более 40 ролей в российских кинофильмах и сериалах, в том числе в сериалах «Кухня», «След», «Карпов», «Истребители» и «СССР».

Последней работой Сапронова стал телесериал «Что и требовалось доказать — 2», где он сыграл в одном из эпизодов.