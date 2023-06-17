Санкт-Петербург, 17 июня, 2023, 23:49 — ИА Регнум. Задача по демилитаризации Украины, поставленная на момент начала специальной военной операции, фактически выполнена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RT Arabic.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Украина была так сильно милитаризована на момент начала спецоперации. И, как вчера сказал [Владимир] Путин, одной из задач была демилитаризация. Фактически эта задача во многом выполнена…» — сказал Песков.

По его словам, в последнее время Вооружённые силы Украины всё меньше применяют свои вооружения, предпочитая использовать оружие и военную технику, которые Украине поставляют западные союзники.

Как передавало ИА Регнум, Дмитрий Песков также отметил наращивание поставок странами — членами НАТО всевозможной военной помощи Украины, что вынуждает Россию применять всё более решительные меры для обеспечения собственной безопасности. Он подчеркнул, что западные союзники всё больше прямо и косвенно влезают в этот конфликт.